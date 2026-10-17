Eryc Castillo puso el 2-1 para Alianza Lima.
Eryc Castillo puso el 2-1 para Alianza Lima.
Por Redacción EC

Alianza Lima volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 50 minutos, Eryc Castillo anotó el 2-1 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 y desató nuevamente la celebración en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul encontró una rápida respuesta tras el empate visitante antes del descanso.

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