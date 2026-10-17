Alianza Lima volvió a ponerse arriba en el marcador. A los 50 minutos, Eryc Castillo anotó el 2-1 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 y desató nuevamente la celebración en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto blanquiazul encontró una rápida respuesta tras el empate visitante antes del descanso.

La jugada comenzó con una asistencia de Fernando Gaibor. Castillo recibió el balón, se acomodó y sacó un remate que chocó en un defensor piurano. Sin embargo, el rebote le quedó nuevamente al ecuatoriano, quien no dudó en rematar por segunda ocasión para vencer la resistencia rival y devolverle la ventaja a los íntimos.

Con esta anotación, Castillo llegó a los 19 goles en lo que va del año y ratificó su condición de máximo goleador de Alianza Lima en la temporada. Los blanquiazules vuelven a tener la ventaja en Matute, aunque todavía deben sostener el resultado frente a un Atlético Grau que ya demostró que puede hacer daño.