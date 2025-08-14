Universitario vive una pesadilla en el Estadio Monumental. Cuando parecía que el equipo iba a reaccionar y buscar el arco del Palmeiras, un derechazo letal de Vitor Roque terminó en el 3-0 a favor de la visita, que saca una ventaja considerable por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
MIRA | Radiografía de Palmeiras, el rival de la U que fue octavo en el Mundial de Clubes, embolsó 153 millones de dólares y usa la neurociencia para ‘clonar’ a Xavi
Todo ocurrió al minuto 30’, cuando el balón se jugó a la espalda de Williams Riveros, que no tuvo reacción para cubrir la marca de Vitor Roque. Precisamente, el atacante del ‘Verdao’ aprovechó el espacio en el área crema, quedó casi mano a mano con Sebastián Britos y remató fuerte para firmar la goleada.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El partido se puso cuesta arriba para Universitario, a pesar de que todavía falta mucho por jugar. El equipo necesita recuperarse anímicamente y corregir errores para encontrar el descuento.
******************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC