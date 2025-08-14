Universitario vive una pesadilla en el Estadio Monumental. Cuando parecía que el equipo iba a reaccionar y buscar el arco del Palmeiras, un derechazo letal de Vitor Roque terminó en el 3-0 a favor de la visita, que saca una ventaja considerable por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Todo ocurrió al minuto 30’, cuando el balón se jugó a la espalda de Williams Riveros, que no tuvo reacción para cubrir la marca de Vitor Roque. Precisamente, el atacante del ‘Verdao’ aprovechó el espacio en el área crema, quedó casi mano a mano con Sebastián Britos y remató fuerte para firmar la goleada.

El partido se puso cuesta arriba para Universitario, a pesar de que todavía falta mucho por jugar. El equipo necesita recuperarse anímicamente y corregir errores para encontrar el descuento.

TIGRINHO DICE QUE HABEMUS GOLEADA EN LIMA. Fierrazo de Vitor Roque y Palmeiras le gana ¡3-0! a Universitario...



Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.