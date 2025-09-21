Después de dos partidos, Alianza Lima ha vuelto a la victoria. Y lo hizo de gran manera: goleando 4-0 a Comerciantes Unidos por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En el estadio Alejandro Villanueva, los íntimos celebraron para mantenerse en la lucha del campeonato nacional.

El primer tanto del partido lo marcó Pedro Aquino. A los 33 minutos del encuentro, el volante peruano recibió una gran asistencia de Pablo Ceppelini para poner el 1-0 de cabeza con complicidad del portero Álvaro Villete.

¡PEDRO AQUINO MARCA SU PRIMER GOL EN ALIANZA LIMA! pic.twitter.com/VCdkMt3p30 — El Hincha Blanquiazul (@HinchaAL1901) September 22, 2025

En el segundo tiempo, a los 59 minutos, Kevin Quevedo puso el 2-0 con un remate furibundo desde el borde del área. Un disparo que contó nuevamente con la ayuda de un Villete que no tuvo su mejor noche en el estadio Alejandro Villanueva.

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 2⃣ - 0⃣ 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀



𝟱𝟴' 𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗤𝘂𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼 pic.twitter.com/rcthY1rSEm — Gallo Negro (@GalloNegroLives) September 22, 2025

Después del segundo gol, Alianza Lima mostró su poderío ofensivo. Es así que en tres minutos, Gaspar Gentile (75′) y Pablo Ceppelini (78′) se encargaron de sellar la noche de triunfo previo al viaje a Coquimbo para afrontar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 3⃣ - 0⃣ 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀



𝟳𝟰' 𝗚𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿 𝗚𝗲𝗻𝘁𝗶𝗹𝗲 pic.twitter.com/rVhhQNQdxQ — Gallo Negro (@GalloNegroLives) September 22, 2025

𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔 4⃣ - 0⃣ 𝗖𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀



𝟳𝟳' 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗖𝗲𝗽𝗽𝗲𝗹𝗶𝗻𝗶 pic.twitter.com/p2luy0NAiy — Gallo Negro (@GalloNegroLives) September 22, 2025

