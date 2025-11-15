El futuro de Hernán Barcos se definirá al finalizar la temporada. El delantero aseguró que su permanencia en Alianza Lima se verá una vez que se acabe la temporada.
“Hay que esperar que termine el campeonato, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en volver a hablar cuando finalice el torneo”, indicó.
El ‘Pirata’ Barcos mostró optimismo de cara a su futuro con los ‘íntimos’, club con el que consiguió el bicampeonato en el 2021 y 2022.
“Estoy tranquilo y esperando que se den las cosas”, mencionó Barcos.
