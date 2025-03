Jean Ferrari ha manifestado sus ambiciones políticas y su interés en liderar el país. En una reciente entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola para ‘Enfocados’, declaró: “Si he podido con la ‘U’, puedo con el Perú”, reflejando su confianza en la experiencia adquirida en el ámbito deportivo.

En su aparición, Ferrari comentó sobre su trayectoria y el camino que lo ha llevado a considerar una candidatura, comenzando por la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Apurado no estoy, desesperado tampoco, pero creo que sería el final del proceso que he seguido desde futbolista infantil. Manejar la FPF para mí es lo más conocido que tengo. Agustín (Lozano) no ha sabido rodearse de personas capacitadas en el sector”, afirmó el administrador crema.

Tras una exitosa gestión en Universitario, ya ha recibido interés de varios partidos políticos, destacó. “Se me han acercado partidos políticos porque ven en mí una persona con liderazgo que ha marcado la diferencia y con éxito. El país como está necesita de personas que puedan liderar”. Y esto lo motiva a pensar más en grande.

“Hay que ir paso a paso. Si he podido con la ‘U’, puedo con el Perú”, señaló sobre manejar al país.