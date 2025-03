Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, fue el último invitado del programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, sin pasar desapercibido por sus declaraciones sobre diversos temas.

Durante la charla, Ferrari recordó sus inicios como gerente en César Vallejo, donde se le presentó la oportunidad de intentar fichar a la ‘Foquita’. Motivado por Junior Viza y Rinaldo Cruzado, decidió conversar con Farfán sobre su posible mudanza a Trujillo, y la anécdota se ha vuelto viral en las redes sociales.

“No sé si llorar o reírme”, adelantó el administrador crema cuando recordó el día que quiso convencer al exatacante.

“Cuándo estaba de gerente deportivo en la Vallejo, don Cesar (Acuña) me llama y me dice ‘por qué no lo traemos’. “Por supuesto”, fue la primera respuesta de Farfán. Sin embargo, todo cambió al hablar del factor económico.

“Por seis meses, porque quiero agarrar ritmo de juego nuevamente, dame 150 mil dólares mensuales”, dijo Farfán a Ferrari, rompiendo las negociaciones de inmediato.