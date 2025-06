Jorge Fossati , técnico de Universitario, ha salido al frente para despejar las especulaciones que vinculan a Luis Ramos con Universitario de Deportes, ofreciendo una respuesta contundente sobre los trascendidos.

En las últimas horas, circuló la posibilidad de que el atacante deje América de Cali para incorporarse a la ‘U’. Sin embargo, tanto el entrenador como el futbolista han fijado una postura clara al respecto.

Fossati fue contundente: “No es cierto que esté requiriendo a Luis Ramos. Son solo especulaciones. No he hablado con nadie. Es un jugador que me gusta mucho y lo llevé a la selección, pero respeto profundamente a las instituciones y le pediría permiso a Polilla”, señaló en diálogo con ‘Zona Libre de Humo’.

Previamente, Ramos también se pronunció: “No es ningún rumor lo de Universitario. Se han comunicado con mi empresario, pero estoy muy feliz aquí por la oportunidad que me está dando América de Cali”, manifestó el delantero.

Mientras tanto, Universitario prepara su próximo desafío. Después de la pausa por fecha FIFA, el equipo crema enfrentará a Ayacucho FC este domingo 15 de junio en calidad de visitante, con el partido programado para las 3:00 p.m.