Alianza UDH es el primer equipo descendido de la Liga 1 2025, sin contar al expulsado Binacional. El conjunto huanuqueño, que había regresado a la máxima división del fútbol peruano este año, quedó condenado tras el triunfo de Juan Pablo II por 3-1 ante Atlético Grau por la fecha 18 del Torneo Clausura.

Con 25 puntos acumulados y solo seis unidades por disputar, el equipo dirigido por Roberto Mosquera únicamente puede aspirar a alcanzar los 31 puntos. Sin embargo, ese puntaje no le permitiría igualar ni superar el décimo sexto lugar de la tabla, actualmente ocupado por UTC, que suma 32 puntos. La distancia se volvió insalvable, certificando anticipadamente la pérdida de categoría para los huanuqueños.

El cuadro de Huánuco terminó el Torneo Apertura en el último lugar con apenas 11 puntos, una cifra que ya anticipaba una lucha ardua por la permanencia. Aunque en el Clausura mostró una mejoría y consiguió 14 unidades hasta el momento, el repunte no fue suficiente para compensar el mal inicio.

Asimismo su campaña se complicó por los constantes cambios en la dirección técnica. El año empezó con Paul Cominges al mando, quien se mantuvo hasta mayo. Posteriormente, Mifflin Bermúdez asumió la dirección técnica, pero su paso fue breve y concluyó en julio. Finalmente, Roberto Mosquera tomó las riendas del equipo, logrando algunos resultados destacados, como la victoria sobre Alianza Lima. No obstante, los triunfos obtenidos en su gestión no bastaron para revertir el complicado panorama.

Liga 1: ¿Cómo quedó la lucha por la permanencia?

Sin Binacional y tras el descenso de Alianza UDH, la Liga 1 espera por el último equipo que perderá la categoría este año. Ayacucho FC se ubica en la posición 17 con 29 puntos, en zona directa de descenso, aunque su partido ante Comerciantes Unidos —en el que iba ganando— quedó suspendido.

Más arriba, UTC respira con 32 unidades, mientras que Comerciantes Unidos y Juan Pablo II se mantienen con 33 puntos cada uno, aunque todavía no se libran del todo del riesgo. Las dos fechas restantes prometen ser intensas, pues cualquier tropiezo podría cambiar el desenlace final.

