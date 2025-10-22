Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el duelo de la fecha, este jueves 23 de octubre, por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El partido está pactado para jugarse en el Estadio Nacional a partir de las 8:00 p.m. y será decisivo para ambos clubes.

El conjunto ‘crema’ irá en busca de una nueva victoria para acercarse al tricampeonato, mientras que los ‘celestes’, con un triunfo, recortarán puntos y pospondrán la consagración de la ‘U’.

Dada la importancia de este cotejo, L1MAX, canal oficial de la Liga1 Te Apuesto, desplegará una experiencia única que invita a los hinchas a vivir el partidazo desde cualquier lugar, sin barreras y con la misma intensidad como si estuvieran en la tribuna.

El fútbol se trasladará a las calles, transformará dos bodegas emblemáticas en puntos de encuentro en donde la pasión y el hincha serán los protagonistas.

En La Florida (Rímac), la bodega “Rosario” se llenará de banderas, cánticos y alegría para vivir la previa junto a ’Analu’ Rodríguez y el influencer “Ronceritos”, que acompañarán a la hinchada rimense.

Al otro lado, en Magdalena, la energía crema tomará la bodega “Hilda” con una fiesta al estilo merengue. Romina Vega y el influencer crema “Analiza Crema” encenderán la jornada desde una bodega decorada con los colores de la “U”, donde los hinchas podrán disfrutar del ambiente y compartir su pasión.

Las dos bodegas iniciarán la fiesta desde las 4:00 p.m., con música y emoción para calentar la previa del clásico. A las 8:00 p.m. las pantallas instaladas en cada bodega transmitirán el partidazo, en las que los hinchas podrán ver el encuentro allí mismo, en plena calle, rodeados de su gente y su equipo.

“Este partido es mucho más que un encuentro deportivo, es una cita con la pasión de las hinchadas. En L1MAX entendemos lo que significa vivir estos momentos y trabajamos para que la experiencia se disfrute en todo lugar”, señaló Grecia Sedan, Marketing Manager de L1MAX.

