Luego de la victoria de Universitario de Deportes por 2-0 sobre ADT, Lisandro Alzugaray se pronunció públicamente, aunque no para analizar el encuentro, sino para enviar un mensaje directo a los hinchas de LDU de Quito.

El delantero argentino decidió ofrecer disculpas tras la repercusión que generaron sus recientes declaraciones sobre la tradicional ‘Noche Blanca’.

El futbolista reconoció que sus palabras pudieron haber sido mal interpretadas y provocar malestar en parte de la hinchada del denominado ‘Rey de Copas de Ecuador’, motivo por el cual optó por aclarar la situación y bajar la tensión. Alzugaray remarcó que en ningún momento buscó comparar ni restar valor a una celebración que considera especial para el club quiteño.

“Quiero pedir disculpas a todo el mundo Liga de Quito y a todos sus hinchas por mis palabras recientes sobre la Noche Blanca. Sé que mis declaraciones pudieron generar malentendidos. Jamás fue mi intención comparar ni restar valor a algo tan especial: cada Noche Blanca es única, increíble”, escribió el atacante en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, el jugador de Universitario admitió que lamenta profundamente la incomodidad generada, sobre todo por el vínculo emocional que mantiene con LDU. “Lamento profundamente cualquier molestia que haya causado y quiero que sepan que Liga y su gente siempre tendrán un lugar especial en mi vida”, añadió.

Cabe recordar que Alzugaray había hablado previamente sobre la ‘Noche Crema’, evento de presentación de Universitario, comparándola con experiencias vividas en Ecuador, lo que generó debate entre los hinchas de ambos clubes. En una entrevista con Universitario TV, el delantero explicó el contexto de sus palabras. “La verdad que la sensación es de sorpresa porque en Ecuador me había tocado vivir la ‘Noche Blanca’, pero no fue tan así. Me sorprendió bastante, una noche hermosa que también la pudo disfrutar mi familiar porque fue lindo”, comentó.