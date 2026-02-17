¡A las duchas! Luis Iberico fue expulsado en el primer tiempo del Sporting Cristal vs. 2 de Mayo

Sporting Cristal visita a 2 de Mayo, este martes 17 de febrero, en el estadio Río Parapití por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. En un intenso duelo, Luis Iberico fue expulsado (39′) a pocos minutos del final del primero tiempo.

El atacante peruano se barrió para disputar el balón contra Sergio Sanabria, y tras tocar el balón se llevó de encuentro al mediocampista rival.

El árbitro no lo pensó dos veces y le mostró la tarjera roja. Aunque el VAR revisó la jugada, decidió no contrariar al juez principal.