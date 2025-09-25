La designación de Miguel Ángel Torres como administrador provisional de Sport Boys duró menos de un día. El exfutbolista sorprendió al anunciar su renuncia, generando un nuevo capítulo de incertidumbre en la interna del club chalaco, que atraviesa serias complicaciones institucionales y financieras.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Torres explicó que no encontró el ambiente adecuado para asumir el cargo. “Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo”, sostuvo, dando a entender que no había respaldo suficiente a su nombramiento.

Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero. — Miguel Ángel Torres (@migueltorres8) September 25, 2025

El exjugador también se refirió a los rumores sobre intereses personales, dejando en claro que su decisión no pasó por lo económico. “Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero”, remarcó.

Asimismo, reconoció que pese a su disposición inicial no era el momento de dar este paso. “Entiendo que quizás no me corresponda afrontar este reto. En ese sentido, en las próximas horas formalizaré ante Sunat mi renuncia como administrador temporal de Sport Boys Association”, señaló, confirmando que hará oficial su salida.

Con esta decisión, Sport Boys deberá buscar de inmediato a una nueva figura que asuma la administración provisional. La abrupta renuncia de Torres deja en evidencia la crisis dirigencial del club y suma un nuevo obstáculo en su lucha por encontrar estabilidad dentro y fuera de la cancha.