El Ministerio del Interior (Mininter) reaccionó ante la coincidencia de fechas de dos de los eventos más esperados del fútbol peruano: la Noche Crema de Universitario de Deportes y la Noche Blanquiazul de Alianza Lima, programadas para el 24 de enero de 2026. Ante la posibilidad de que ambos espectáculos masivos se realicen el mismo día, la cartera solicitó a los dos clubes que evalúen de manera conjunta una reprogramación o lleguen a un acuerdo consensuado sobre las nuevas fechas, con el objetivo de facilitar la planificación y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y orden público.

En un comunicado oficial, el Mininter confirmó que ha convocado a representantes de Universitario y Alianza Lima para una reunión el lunes 29 de diciembre, en la que se espera definir propuestas concertadas que permitan una evaluación integral de las condiciones de seguridad y el despliegue de recursos necesarios para ambos eventos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La solicitud del gobierno responde a la preocupación por el despliegue policial y las exigencias para garantizar el orden ciudadano, ya que ambos partidos de presentación —en los que Universitario enfrentará a Universidad de Chile y Alianza Lima a Inter Miami— atraen a miles de asistentes y podrían saturar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad si se realizan de forma simultánea

El titular del Mininter, Vicente Tiburcio, ya se había mostrado en contra de que estos encuentros se jueguen el mismo día, subrayando que no resulta prudente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y que los clubes deberían “ver otra fecha” para evitar conflictos operativos y garantizar el normal desarrollo de ambos eventos.