Pedro Aquino reaccionó ante la noticia de la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y señaló que el ‘Rayo’ encajaría bien en el equipo dirigido por Pablo Guede.
“Es un buen amigo mío y creo que encajaría bien”, señaló Aquino durante la llegada del plantel al Aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a Uruguay donde Alianza disputará varios encuentros como parte de su pretemporada en la Serie Río de la Plata.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El volante íntimo aseguró estar comunicado siempre con Advíncula a quien conoce desde hace mucho tiempo.
Recordemos que ambos jugaron juntos la Copa Kirin 2011, y luego en Lobos BUAP de México.
“Sí, sí, hablo siempre con él. Claro (sobre jugar juntos en Alianza) para recordar viejos tiempos desde que estuvimos en México”.
Durante las últimas horas diversos medios han asegurado que Luis Advíncula se desvinculará de su actual club Boca Juniors para ponerse la camiseta blanquiazul.
TE PUEDE INTERESAR
- José Antonio Kast en Lima: corredor humanitario y reuniones con Jerí y empresarios
- “No habrá ingreso a la TV”: la radical medida de los clubes, hartos de deudas y la respuesta de 1190 Sports
- Trump dice que Venezuela “entregará” hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- Retos y pendientes de un tenis peruano en ascenso con Buse liderando una generación que ilusiona
Contenido sugerido
Contenido GEC