Pedro Aquino le dio el OK a 'Bolt' sobre su posible llegada a La Victoria.
Pedro Aquino le dio el OK a 'Bolt' sobre su posible llegada a La Victoria.
Redacción EC
Redacción EC

Pedro Aquino reaccionó ante la noticia de la posible llegada de a y señaló que el ‘Rayo’ encajaría bien en el equipo dirigido por Pablo Guede.

“Es un buen amigo mío y creo que encajaría bien”, señaló Aquino durante la llegada del plantel al Aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a Uruguay donde Alianza disputará varios encuentros como parte de su pretemporada en la Serie Río de la Plata.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

El volante íntimo aseguró estar comunicado siempre con Advíncula a quien conoce desde hace mucho tiempo.

Recordemos que ambos jugaron juntos la Copa Kirin 2011, y luego en Lobos BUAP de México.

“Sí, sí, hablo siempre con él. Claro (sobre jugar juntos en Alianza) para recordar viejos tiempos desde que estuvimos en México”.

Durante las últimas horas diversos medios han asegurado que Luis Advíncula se desvinculará de su actual club Boca Juniors para ponerse la camiseta blanquiazul.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC