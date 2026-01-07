Pedro Aquino reaccionó ante la noticia de la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima y señaló que el ‘Rayo’ encajaría bien en el equipo dirigido por Pablo Guede.

“Es un buen amigo mío y creo que encajaría bien”, señaló Aquino durante la llegada del plantel al Aeropuerto Jorge Chávez antes de viajar a Uruguay donde Alianza disputará varios encuentros como parte de su pretemporada en la Serie Río de la Plata.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El volante íntimo aseguró estar comunicado siempre con Advíncula a quien conoce desde hace mucho tiempo.

Recordemos que ambos jugaron juntos la Copa Kirin 2011, y luego en Lobos BUAP de México.

“Es un buen amigo mío y creo que encajaría bien. Claro que sí (jugar juntos) para recordar viejos tiempos de inicios”



Pedro Aquino, jugador de Alianza Lima.



🎥 @Landivar_renato

🎤 @PaolovelaR pic.twitter.com/3bl6WZtl2M — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) January 7, 2026

“Sí, sí, hablo siempre con él. Claro (sobre jugar juntos en Alianza) para recordar viejos tiempos desde que estuvimos en México”.

Durante las últimas horas diversos medios han asegurado que Luis Advíncula se desvinculará de su actual club Boca Juniors para ponerse la camiseta blanquiazul.