Playa Blanca vs Cocoa en vivo se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026. Sigue todos los detalles del partido que organiza El Comercio e IGMA Sports.
Playa Blanca empató 1-1 con Cocoa en la playa Los Cocos por la fecha 3 de la Categoría 2013/2014 Oro de la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026, el sábado 21 de febrero de 2026. Para Playa Blanca marcó Fernando y Montes para Cocoa. De esta manera, ambos equipos se repartieron los puntos.

