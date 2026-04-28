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El fútbol mundial eligió a sus nuevos inmortales. En la ciudad de Pachuca se llevó a cabo la votación oficial para definir a la Generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, un proceso que reunió a especialistas, periodistas y exjugadores. Dentro de esa lista figuran dos peruanos: Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo.
Los exfutbolistas peruanos integran una lista de 18 escogidos junto a otros profesionales de la rama masculina y femenina. La votación se realizó bajo un sistema cerrado, donde el comité analizó taryectorias, impacto histórico y contribuciones al deporte internacional.
Como se sabe, Cubillas es considerado el mejor futbolista peruano de todos los tiempos, con 10 goles en los Mundiales, campeón de la Copa América 1975 y presente en las ediciones de 1970, 1978 y 1982. Por su parte, Barbadillo también fue campeón de América en 1975 y jugó el Mundial de 1982.
La ceremonia de investidura se realizará en noviembre del 2026 en Pachuca, donde los 18 elegidos recibirán el reconocimiento oficial y quedarán inscritos en la historia del futbol.
Dos jugadores peruanos ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, Hidalgo @famasalon @TeofiloCubillas y Geronimo “Patrulla” Barbadillo— Sammy Sadovnik (@sadovnik1965) April 28, 2026
Enhorabuena cracks pic.twitter.com/0N9uEj0XAk
¿Quiénes fueron elegidos para el Salón de la Fama del Futbol en 2026?
Futbol internacional
- Thierry Henry
- Miroslav Klose
- Alessandro Del Piero
- Fernando Torres
- Bebeto
- Davor Šuker
Futbol nacional
- Oribe Peralta
- Christian Giménez
- Antonio Mohamed
- Ramón Morales
- Humberto Suazo
- Fabián Estay
Decanos
- Sócrates
- Teófilo Cubillas
- Gerónimo Barbadillo
- Ignacio Flores
Futbol femenil
- Homare Sawa
- Mónica Vergara