El fútbol mundial eligió a sus nuevos inmortales. En la ciudad de Pachuca se llevó a cabo la votación oficial para definir a la Generación 2026 del Salón de la Fama del Fútbol Internacional, un proceso que reunió a especialistas, periodistas y exjugadores. Dentro de esa lista figuran dos peruanos: Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo.

Los exfutbolistas peruanos integran una lista de 18 escogidos junto a otros profesionales de la rama masculina y femenina. La votación se realizó bajo un sistema cerrado, donde el comité analizó taryectorias, impacto histórico y contribuciones al deporte internacional.

Como se sabe, Cubillas es considerado el mejor futbolista peruano de todos los tiempos, con 10 goles en los Mundiales, campeón de la Copa América 1975 y presente en las ediciones de 1970, 1978 y 1982. Por su parte, Barbadillo también fue campeón de América en 1975 y jugó el Mundial de 1982.

La ceremonia de investidura se realizará en noviembre del 2026 en Pachuca, donde los 18 elegidos recibirán el reconocimiento oficial y quedarán inscritos en la historia del futbol.

Dos jugadores peruanos ingresarán al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, Hidalgo @famasalon @TeofiloCubillas y Geronimo “Patrulla” Barbadillo



Enhorabuena cracks pic.twitter.com/0N9uEj0XAk — Sammy Sadovnik (@sadovnik1965) April 28, 2026

¿Quiénes fueron elegidos para el Salón de la Fama del Futbol en 2026?

Futbol internacional

Thierry Henry

Miroslav Klose

Alessandro Del Piero

Fernando Torres

Bebeto

Davor Šuker

Futbol nacional

Oribe Peralta

Christian Giménez

Antonio Mohamed

Ramón Morales

Humberto Suazo

Fabián Estay

Decanos

Sócrates

Teófilo Cubillas

Gerónimo Barbadillo

Ignacio Flores

Futbol femenil

Homare Sawa

Mónica Vergara

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