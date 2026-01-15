Los comandados por Paulo Autuori buscarán iniciar el camino de la temporada 2026 con el pie derecho. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

comunicó a toda su hinchada que ya se pusieron a la venta las entradas para su “Tarde celeste 2026” en la que habrá “varias sorpresas”.

Los del Rímac harán la presentación oficial de su equipo este 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo cuando enfrente a la Universidad Católica de Ecuador.

Carlos Lázaro

El evento está programado desde las 12.00pm (mediodía)

Las entradas .

Los comandados por Paulo Autuori buscarán iniciar el camino de la temporada 2026 con el pie derecho. Una temporada donde irán por el título de la Liga 1, y en un inicio clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La ‘Tarde celeste’ servirá para poder ver en acción a las nuevas contrataciones entre los que se encuentran: , Cristiano Da Silva, Juan Cruz Gonzales.

