En un homenaje a la historia del club, Puma ha lanzado una camiseta especial de Sporting Cristal que replica uno de los diseños más recordados por la afición rimense: la piel del plantel campeón en 1988.

MIRA | Universitario y la estadística con mística de sus goles en los últimos minutos

El relanzamiento se decidió tras una masiva reacción en redes sociales, donde los aficionados clamaron por la camiseta luego de ver un adelanto en la presentación de la indumentaria 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Esta edición especial ya está disponible en preventa exclusiva a través de Puma.com. Las primeras 1,988 unidades vendidas vendrán en una caja de colección, y algunas de estas incluirán un “Golden Ticket”. Este pase especial permitirá a los afortunados ganadores vivir un día completo junto al plantel profesional del club.

La indumentaria mantiene su diseño original: el tradicional color celeste, el cuello polo blanco y el antiguo logo de la marca. Además, la camiseta incluye tecnología para mejorar la frescura y el control de la humedad.