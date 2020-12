Alianza Lima descendió a la Liga 2 tras culminar por debajo de Carlos Stein en la tabla acumulada de la Liga 1 2020. Sin embargo, en el cuadro blanquiazul no han planificado jugar en la Liga 2 debido a que consideran que no se han dado los fallos correspondientes a supuestas faltas que habría cometido Stein. El delegado del equipo, Tito Ordóñez, confirmó que aun no han evaluado jugar en Segunda.

En diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’, el delegado de Alianza Lima dijo lo siguiente: “Hemos presentado 3 reclamos y nos dirigimos al Tribunal de Licencias. Nuestro primer paso fue 4 fechas antes para que acabe el torneo, pero en caso falle en contra, iremos a FIFA, CONMEBOL y TAS de ser necesario”.

Luego acotó: “Si se revisa los reglamentos y normas de la FPF, no les va a quedar la más mínima duda de que lo único que hace el Club Alianza Lima es que se cumplan las normas hechas por la misma gerencia que se han vulnerado”.

Por otro lado, Ordóñez dijo lo siguiente: “El Gerente de Licencias dice que no van a sancionar las fechas de cumplimientos, eso colisiona el reglamento que ellos mismos promovieron con las fechas. Nosotros decimos: ‘Tú mismo lo pusiste, tu mismo cumple’”.

Por último, exhortó a que la FPF no organice el torneo: “La FPF no debe organizar el torneo. Lo hacen y dan las bases que controlan los incumplimientos, pagan a clubes para participar y también sancionan. Eso es imposible, así no funciona”, finalizó.

