Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga 1 por tercera vez consecutiva tras vencer a ADT. Los primeros festejos se realizaron en la ciudad de Tarma y se viralizó un video de los jugadores en un particular baile.

Álex Valera comandaba la fila en el baile que recordó a la celebración de Fernando Gaibor tras eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores.

El delantero ‘crema’ explicó en el podcast ‘En La Barra con Black’ cómo se gestó el baile en el camerino del estadio Unión Tarma.

“Fue de la nada en realidad. Yo le dije a la gente, luego del remontar en Tarma, celebremos con un bailecito y todos me siguieron. La gente estaba eufórica, lo hicimos y salió lindo”, confesó.

“Durante todo el año tratamos de no hablar, ya que a veces la boca castiga y vamos humildes. Siempre celebramos a fin de año”, agregó.

