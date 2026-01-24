Universitario de Deportes recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′. En medio de la fiesta ante la toda la hinchada ‘crema’, Álvaro Barco fue consultado sobre el caso César Inga.

El director deportivo fue tajante al afirmar que el lateral peruano se quedará en tienda ‘merengue’ por lo menos hasta mitad de año, donde se abrirá nuevamente el mercado de pases.

“Por un tema de porcentajes no se pudo concretar la venta, esperemos que él lo tome con calma. A mitad de año estamos seguros que podrá emigrar a un equipo mejor, lo importante es que estará con nosotros en esta Libertadores”, confirmó.