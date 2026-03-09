Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, se refirió a la continuidad de Javier Rabanal como técnico crema. El directivo pidió tranquilidad al hincha y aseguró que volver al triunfo calamará los ánimos luego de la derrota contra Los Chankas en Andahuaylas.

"No pues, eso no existe. Esa pregunta está fuera de todo contexto [...] Todos son procesos en el fútbol. Hay que tener seriedad y tranquilidad. [...] Siempre hay evaluaciones. Todo resultado en contra afecta. El fútbol da revanchas y tenemos una ilusión grande por poder revertir esta situación", expresó en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Barco reveló que la U todavía evalúa la posibilidad de sumar un refuerzo más antes del cierre del libro de pases. “Intentaremos traer a uno, aunque por ahora no hay nada concreto. Esperemos que de aquí al domingo pueda aparecer una buena oportunidad”, continuó.

“Va generar un precedente NEFASTO en el campeonato si es que logran que un tercero se involucre. Todos estamos en constante evaluación. Vamos a ganar el sábado. Hoy más unidos que nunca”



Álvaro Barco, director deportivo de Universitario



📹 @Landivar_renato

🎤 @Gabrielngeles4 pic.twitter.com/tUZ263XUqU — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 9, 2026

Asimismo, reconoció la preocupación por la derrota sufrida en Andahuaylas. “Estamos afectados porque es la primera derrota del año. Siempre preocupa, pero el fútbol te da revanchas y tenemos un partido el sábado que sin duda no podemos fallar”, comentó.

Por último, se refirió a la posible sanción que recibirían Jairo Concha, Caín Fara y Javier Rebanal. "Me preocuparía mucho que se den sanciones, no solo por no tenerlos disponibles, sino por el precedente que se podría generar en el campeonato. Sería algo negativo si se permite que terceros se involucren, por eso esperamos que la comisión de justicia actúe con coherencia”, concluyó

SOBRE EL AUTOR