Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Álvaro Barco sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “Eso no existe”. (Crédito: Lenin Tadeo).
Álvaro Barco sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “Eso no existe”. (Crédito: Lenin Tadeo).
Por Redacción EC

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, se refirió a la continuidad de Javier Rabanal como técnico crema. El directivo pidió tranquilidad al hincha y aseguró que volver al triunfo calamará los ánimos luego de la derrota contra Los Chankas en Andahuaylas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.