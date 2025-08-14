Con un semblante derrotado y todavía con la expresión de fastidio por el resultado, Jorge Fossati salió al frente para referirse a la goleada de Palmeiras sobre Universitario (4-0), por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El técnico crema fue autocrítico y asumió la responsabilidad de lo sucedido en el campo de juego.

"Podría resumir que el que juega bien, defiende y ataca bien. Hoy cometimos errores que no solemos cometer, más allá de las virtudes y de la calidad de los jugadores que teníamos al frente. Los tres primeros goles los recibimos de una manera que a este equipo no le pasa normalmente”, expresó el estratega uruguayo al inicio de su presentación.

Posteriormente, reconoció a que su equipo le faltó estar a la altura del rival. “Hoy no tuvimos solidez. El responsable soy yo. No voy a entrar más en detalles, porque no me lavo las manos. Los jugadores han demostrado muchas veces su calidad y su capacidad", continuó.

Jorge Fossati también resaltó las ocasiones de gol que la U tuvo, aunque no supo aprovechar. “En el plano ofensivo, a pesar de los goles que recibíamos, se intentó jugar. Llegamos, tuvimos situaciones. Ellos las que tuvieron las pudieron convertir”, agregó.

Por último, se refirió al cambio de Rodrigo Ureña en el entretiempo. El volante chileno dejó su lugar a Jorge Murrugarra: “Tuvo un apretón en el gemelo. Mañana o pasado se sabrá la gravedad de la lesión”.

Universitario y Palmeiras se verán las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.