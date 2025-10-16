El duelo entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal estaba programado para llevarse a cabo el miércoles 15 de octubre, pero tuvo que ser suspendido por las marchas programadas para esa fecha.

Tras días de intensas discusiones, se decidió que el duelo se reprograme para el próximo jueves 23 de octubre. Franco Velazco, administrador de la ‘U’, se mostró descontento con la fecha.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Desafortunadamente tienen arrendado el estadio Municipal de San Martín y que encima la mitad está sobre el agua, no es culpa de la U que la infraestructura deportiva que recae en los clubes no esté en las condiciones”, mencionó.

🎙️ Franco Velasco: "Desafortunadamente tienen arrendado (Cristal), el estadio Municipal de San Martín y que encima la mitad del estadio está sobre el agua, no es culpa de la U que la infraestructura deportiva que recae en los clubes no esté en las condiciones".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/saiQfGqZH9 — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) October 16, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.