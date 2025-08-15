Universitario: ¿Qué pasará con Rodrigo Ureña en los próximos partidos de la ‘U’?

¡Nuevo dolor de cabeza! Universitario de Deportes recibió otro golpe en el partido ante Palmeiras. Rodrigo Ureña no completó el partido ante el ‘Verdao’ por una lesión en el gemelo y quedó descartado para el duelo ante Sport Huancayo de Liga 1.

El Comercio pudo conocer que el día de hoy se revisará a detalle la lesión del futbolista chileno para determinar la gravedad y los días de recuperación.

Para duelo ante Sport Huancayo está completamente descartado, no viajará a la 'Ciudad Incontrastable‘. Y, probablemente, tampoco tome el avión a Sao Paulo para la revancha ante el ‘Verdao’ por Copa Libertadores.

Lo primordial para el comando técnico es que esté recuperado para el clásico ante Alianza Lima, el próximo 24 de agosto.

Aunque no hizo un buen partido durante los 45 minutos que jugó ante Palmeiras (fue sustituido por Jorge Murrugarra), Ureña sigue siendo fundamental en el esquema de Jorge Fossati.

