Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo del fixture de la Liga 1 2026 en una ceremonia en la que también se realizó la premiación del torneo pasado. Sin embargo, la gran expectativa de la noche estuvo por conocer cuándo se disputará el primer clásico del temporada 2025, con Alianza Lima y Universitario de Deportes como protagonistas.

Así pues, mientras se desarrollaba el sorteo, poco a poco fueron revelándose los cruces más importantes hasta que se definió el del clásico del fútbol peruano. Este se jugará en la fecha 9 del Torneo Apertura, teniendo a Universitario como local en el Estadio Monumental. Queda claro que para el Clausura será en la misma jornada, pero con Alianza Lima como anfitrión en Matute.

Recordemos que la última vez que ambos equipos se vieron las caras fue por el Clausura del año pasado, con un empate sin goles y las expulsiones de Kevin Quevedo y Renzo Garcés. El encuentro se jugó en el Estadio Monumental de Ate.

En lo que respecta al choque por el Apertura 2025, Alianza Lima hizo de local en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro volvió a quedar empatado, aunque esta vez por 1-1 con goles de Kevin Quevedo para los blanquiazules y José Rivera para los cremas.

Por estos días ambos clubes vienen realizado sus respectivas pretemporadas. Los victorianos están en Uruguay y este sábado enfrentarán a Independiente del Valle en el torneo llamado Serie Río de la Plata. Los merengues, mientras tanto, se encuentran en Lima y disputarán amistosos a puertas cerradas a pedido del técnico Javier Rabanal.

¿Cuándo comenzará la Liga 1 2025?

De acuerdo a lo establecido, la Liga 1 2026 empezará el 30 de enero con la primera fecha del Torneo Apertura. Como se recuerda, Universitario es el club que defenderá el título conseguido el año pasado. Además los cremas son los actuales tricampeones.