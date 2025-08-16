Alianza Lima demostró contundencia y se impuso a ADT en Matute por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1. Hernán Barcos y Sergio Peña adelantaron de penal al conjunto victoriano, que se colocó 3-0 gracias a Alan Cantero.

Sobre los 76 minutos de juego, el balón quedó en el aire en área de ADT y Cantero no lo pensó dos veces: le pegó de volea e infló las redes del conjunto tarmeño.

El atacante argentino venía de marcar un doblete frente a la Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana.