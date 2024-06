Luego de las críticas de Christian Cueva al goleador histórico en el programa ‘Enfocados’, Waldir Sáenz respondió en el noveno episodio de ‘De Taquito’, que es conducido por Carolina Salvatore, columnista de El Comercio.

“No me parece, porque es faltarle el respeto a muchos jugadores que están en actividad. Puedo ser distinto, si tiene continuidad marca la diferencia, si no tiene continuidad ¿Cómo te marca la diferencia?, pero yo creo que es una falta de respeto al futbolista que está en actividad o a los futbolistas que pueden ser convocados”, expresó en primer lugar el exdelantero aliancista.

La conductora le consultó si le molestó lo que dijo ‘Aladino’, a lo que él respondió: “No, me hubiese molestado si venía de Claudio, de Jefferson, de Paolo, pero no me molesta porque él no ha nacido en Alianza, soy referente de muchos chicos que han nacido en Alianza, porque nosotros hemos estado ahí, en su crecimiento”.

“Entonces, mi generación, no solo Waldir, sino mi generación hemos hecho que respeten a los chicos en esa época, que se sientan bien, que jueguen de la mejor manera y después guiarlos de la mejor manera para que lleguen. Pero la verdad, no me incomoda, no me molesta. De uno que no ha nacido en Alianza, me tiene sin cuidado su comentario”, finalizó.