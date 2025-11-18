En el segundo episodio de Jugamos como Nunca #sinfiltro, Ricardo Gareca estuvo con nosotros para hablar de todo: su etapa como técnico de la selección peruana, la clasificación al Mundial de Rusia 2018, el fallido intento en Qatar 2022 y el presente de la Bicolor.

El ‘Tigre’ dejó una declaración bastante polémica, pero esclarificadora sobre el recambio generacional en la selección. Destacó la importancia de ampliar el universo de jugadores, pero también defendió el hecho de que los futbolistas sumen más de 80 partidos en la Bicolor.

En otro momento, Gareca cuestionó el presente de Perú, que se había acostumbrado a sostener un proceso como el suyo por un largo tiempo. El argentino estuvo al frente del equipo por siete años, pero ahora han pasado hasta tres técnicos en una misma Eliminatoria.

Asimismo, recordó cómo se vivió la clasificación a Rusia 2018 y también la desazón por haberse quedado a un paso de Qatar 2022. Eso sí, su presente es otro y guarda con mucho cariño todo lo experimentado en su etapa como técnico de la Bicolor.

