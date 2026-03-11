¡Histórico! Bam Adebayo anota 83 puntos y supera récord de Kobe Bryant en la NBA | VIDEO

Noche histórica. Bam Adebayo, jugador de los Miami Heat, firmó una actuación monumental al anotar 83 puntos en la victoria 150-129 sobre los Washington Wizards, un récord absoluto en la liga. Con esa cifra, el pívot protagonizó la segunda mayor anotación en un solo partido en la historia de la NBA.

La marca tiene un peso simbólico especial: Adebayo superó los 81 puntos que logró Kobe Bryant en 2006. Ahora solo queda por delante el legendario récord de 100 puntos de Wilt Chamberlain, conseguido en 1962 y que sigue siendo la mayor explosión ofensiva registrada en la liga.

El jugador del Heat construyó su noche histórica con números impresionantes: encestó 20 de 43 tiros de campo, sumó 7 triples y fue letal desde la línea con 36 tiros libres convertidos, además de aportar nueve rebotes. Su rendimiento fue tan dominante que también estableció nuevos récords de la NBA en tiros libres anotados e intentados en un solo partido.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Más allá de las estadísticas, la actuación de Adebayo tuvo algo de épica. El equipo lo buscó constantemente en ataque mientras el público en Miami entendía que estaba presenciando una noche irrepetible.

Cuando llegó el punto 83 desde la línea de libres, el partido prácticamente se detuvo para celebrar una hazaña que coloca al pívot del Heat en un lugar privilegiado dentro de la historia del baloncesto.

