Los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 ya están aquí. Las competencias iniciaron este 22 de noviembre y la delegación peruana no tardó en darnos alegrías.

Para seguir subiendo posiciones en el medallero, los deportistas necesitan el apoyo de todos. Por ello, no te puedes perder esta magnífica oportunidad.

Podrás ver al Team Perú en vivo y en directo, y completamente gratis. Lo único que debes hacer es acceder al portal de Ticketmaster y seleccionar el deporte al que deseas asistir.