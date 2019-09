Man Bok Park falleció esta mañana. El surcoreano estuvo ligado siempre al vóley nacional incluso después de ser técnico de la selección adulta. Él era un asesor deportivo y trabajaba con las distintas categorías del deporte de la net alta.

A inicios de este año, en una de sus pocas apariciones públicas en los últimos tiempos, Man Bok Park fue muy claro y tajante al definir el momento que vive el vóley peruano, muy alejado de los tiempos de gloria que él mismo protagonizó como entrenador de la selección.

Ya con 83 años, Man Bok Park opinó sobre el retroceso que ha tenido el vóley peruano. "Ha bajado significativamente. Y eso lo podemos ver en el ránking mundial: estamos muy alejados de los primeros lugares. Por años nos mantuvimos en el cuarto lugar del mundo, sin bajar del top 10. Eso ahora es solo un recuerdo”, afirmó en declaraciones a la Federación Peruana de Vóley (FPV).

En el recuerdo quedó lo que se vivió con él al mando de la selección peruana, desde que llegó en 1974 para ser asistente del japonés Akira Kato hasta fines de la década del 90, pasando por su momento cumbre: la medalla de plata obtenida en los Juegos Olímpicos Seúl 88, justo en el país que lo vio nacer.

“Antes, cuando pedíamos enfrentar equipos europeos de potencia, ellos se peleaban por jugar con nosotros. Ahora simplemente no existimos en el concierto mundial. Obviamente, cuando no tenemos resultados, incluso los auspiciadores no abundan, provocando otro problema: la falta de recursos económicos para trabajar con tranquilidad”, aseguró.

Sobre la actualidad, Míster Park indicó que el punto de quiebre para el elenco nacional debería ser clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. “A partir de allí podríamos hablar de un resurgir del vóley peruano. Los Juegos Panamericanos serían solo un ensayo para el Preolímpico, que debe ser el gran objetivo. Esto lo compartí con el profesor Hervás”, mencionó, haciendo referencia a la llegada del técnico Francisco Hervás al mando de la Blanquirroja.

“Hoy las posibilidades contra Colombia y Argentina están 50-50. Todo dependerá de que se entrene más fuerte, más horas, con más empeño. Tener a jugadoras entregadas, con capacidad de practicar hasta ocho horas al día como lo hacíamos antes”, sentenció a la FPV.

La selección peruana disputará en enero el Preolímpico con miras a clasificar a Tokio 2020. Este año el elenco nacional ha disputado la Copa Panamericana, los Juegos Panamericanos y el Campeonato Sudamericano. En este último certamen logró la medalla de bronce.

Perú no clasifica en vóley a los Juegos Olímpicos desde Sidney 2000. Dos décadas sin presencia nacional en el máximo evento deportivo que se busca revertir, como era el deseo de Man Bok Park. Con él, Perú obtuvo la medalla de plata en Seúl 88, el logro más importante de un deporte colectivo peruano en unos Juegos Olímpicos.