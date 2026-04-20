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El técnico brasileño Mano Menezes habla sobre Renato Tapia en la Selección peruana. Foto: Captura de video / Fútbol en América
El técnico brasileño Mano Menezes habla sobre Renato Tapia en la Selección peruana. Foto: Captura de video / Fútbol en América
Por Redacción EC

El técnico brasileño Mano Menezes rompió el silencio y explicó las razones detrás de la ausencia de Renato Tapia en su primera convocatoria al mando de la Selección peruana. En una reciente entrevista para “Fútbol en América”, el estratega dejó en claro que su decisión responde a una etapa inicial de evaluación y búsqueda de nuevas alternativas, más que a un descarte definitivo del mediocampista.

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