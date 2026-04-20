El técnico brasileño Mano Menezes rompió el silencio y explicó las razones detrás de la ausencia de Renato Tapia en su primera convocatoria al mando de la Selección peruana. En una reciente entrevista para “Fútbol en América”, el estratega dejó en claro que su decisión responde a una etapa inicial de evaluación y búsqueda de nuevas alternativas, más que a un descarte definitivo del mediocampista.

Desde su presentación oficial como seleccionador, Menezes ya había adelantado que su prioridad sería analizar a la mayor cantidad posible de futbolistas. En esa línea, el brasileño optó por abrir el abanico y observar nuevos talentos que puedan aportar frescura al equipo, en medio de un proceso de renovación que atraviesa el combinado nacional tras años de una base relativamente estable.

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“El mensaje fue claro: las puertas de la selección están abiertas para todos”, señaló el entrenador, dejando en evidencia que la no convocatoria de Tapia no responde a un conflicto o bajo rendimiento. Por el contrario, Menezes reafirmó que el volante sigue siendo considerado dentro del universo de jugadores que podrían integrar el equipo en el corto o mediano plazo.

El técnico de la Selección explicó que su intención en este primer tramo es encontrar nuevas piezas que, más adelante, puedan complementarse con los futbolistas de experiencia que ya han sido parte del proceso. En ese sentido, busca construir un plantel equilibrado, que combine juventud, capacidad física y trayectoria internacional.

Renato Tapia habla sobre radical manera de protestar sobre lo que pasa en la selección (Foto: @renatotapiac)

La ausencia de Tapia generó debate entre los hinchas, considerando su rol protagónico en los últimos años como uno de los referentes del mediocampo peruano. Sin embargo, Menezes fue enfático en señalar que el jugador forma parte de sus planes y que su situación no está cerrada, sino en evaluación dentro de esta nueva etapa.

Consultado sobre una posible convocatoria para la próxima fecha FIFA, el entrenador evitó comprometerse. “No quiero decir eso por ahora”, respondió, consciente de que cualquier afirmación podría condicionarlo en el futuro.

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