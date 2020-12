La peleadora de MMA Yuneisy Duben, nacida en Venezuela y residente en el Perú desde el 2017, protagonizará el próximo 30 de enero el combate coestelar del evento Forze FC, por celebrarse en la ciudad de Curitiba (Brasil), confirmaron fuentes de El Comercio.

Duben, invicta con un récord profesional de 4–0, enfrentará a la local Jaqueline ‘Zangada’ Jaensch (4–3) en un combate pactado a tres asaltos en peso mosca (56.69 kg).

En la pelea estelar del evento, acordada en peso gallo (61 kg), el peruano Daniel ‘Sóncora’ Marcos (12–0) se medirá contra el brasileño Cristiano ‘Pequeño’ Souza (10–2)

Yuneisy Duben, de 24 años, tenía pactada una pelea en Colombia para noviembre pasado en el evento Caray MMA & Boxing, pero su rival, la peleadora Luisa Cifuentes, canceló el duelo por motivos personales.

“Este año fue una pausa en mi carrera profesional, pero también fue un año en el que me he preparado bastante. He estado más enfocada en mis entrenamientos y en aprovecharlos al máximo”, dijo Yuneisy a El Comercio.

A pesar de lo sucedido, la atleta nacida en Venezuela continúa entrenando en doble horario con su equipo, Los Perros Sarnosos, que lidera Héctor Iberico y al que también pertenece Daniel Marcos.

Su última competencia profesional fue el 18 de octubre del 2019, cuando noqueó a la ecuatoriana Andrea Velásquez en poco más de un minuto con una patada en la cabeza.

“Yo busco pelear contra las rivales más fuertes, porque mi meta es llegar a UFC”, agregó.

Esta será la tercera pelea de Jaqueline ‘Zangada’ Jaensch en el 2020. (Foto: SFT)

Por otro lado, ‘Zangada’ Jaensch representa al ‘team’ Chute Boxe Monstro de Curitiba. En su última pelea, en noviembre de este año, obtuvo una victoria por nocaut técnico (TKO) sobre Beatriz Santos. Esta será su tercera pelea en el 2020.