Pedro Gallese se convirtió en la figura en el Orlando City vs. Toluca, por los cuartos de final de la Leagues Cup. El arquero peruano estuvo gigante en la tanda de penales, tras atajar dos remates y anotar el suyo que le dio la clasificación a semifinales.

El tiempo reglamentario acabó 0-0 y el partido se extendió hasta el remate desde el punto de penal. Allí, la figura de Pedro Gallese creció. El peruano adivinó dos remates y luego marcó el último disparo. La llave terminó 6-5 a favor de Orlando City.

Con ello, el equipo del ‘Pulpo’ clasificó a semifinales, donde enfrentará a Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. “Estaba entre las posibilidades que yo pateara. Lo habíamos conversado con los compañeros”, expresó tras el partido.

