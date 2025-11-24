Este lunes 24 de noviembre, el Team Perú consiguió una nueva medalla de oro. El combinado nacional se impuso en Dota 2 por 3-1 ante Colombia en los Juegos Bolivarianos 2025.

Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza, Rodrigo Cueva, José Padilla y Kerry Paucar fue la delegación que logró una nueva presea dorada.

Con este triunfo, el Team Perú llega a las siete medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.