Este lunes 24 de noviembre, el Team Perú consiguió una nueva medalla de oro. El combinado nacional se impuso en Dota 2 por 3-1 ante Colombia en los Juegos Bolivarianos 2025.
Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza, Rodrigo Cueva, José Padilla y Kerry Paucar fue la delegación que logró una nueva presea dorada.
Con este triunfo, el Team Perú llega a las siete medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.
