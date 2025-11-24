El Team Perú se impuso por 3-1 ante Colombia y consiguió la séptima medalla de oro.
Redacción EC
Redacción EC

Este lunes 24 de noviembre, el Team Perú consiguió una nueva medalla de oro. El combinado nacional se impuso en Dota 2 por 3-1 ante Colombia en los Juegos Bolivarianos 2025.

Oswaldo Herrera, Rafael Hinostroza, Rodrigo Cueva, José Padilla y Kerry Paucar fue la delegación que logró una nueva presea dorada.

Con este triunfo, el Team Perú llega a las siete medallas de oro en los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

