Perú volvió a posicionarse en lo más alto de la hípica sudamericana, no solo por la emoción en la pista, sino por su impecable rol como anfitrión. Por segundo año consecutivo, el país fue sede del Gran Premio Latinoamericano (GI) – Copa Jockey Plaza 2026, marcando un hito adicional: por primera vez en la historia del certamen, la carrera se disputó sobre césped.

El Hipódromo de Monterrico fue escenario de una jornada memorable que reunió a los mejores exponentes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Perú, en una competencia que reafirmó el nivel organizativo y deportivo del país ante los ojos de toda la región.

En esta edición, el triunfo fue para el jinete chileno, Luis “Mágico” Torres, quien a bordo del caballo pura sangre,Teao, protagonizó una de las historias más comentadas de la jornada. Su victoria tuvo sabor a revancha, disputada en su país, Perú se llevó el triunfo en su propia casa. Esta vez, llegó decidido a cambiar la historia.

En una carrera intensa de 2,000 metros sobre césped, Teao respondió con categoría en los tramos decisivos, imponiéndose con autoridad y silenciando momentáneamente a las tribunas locales, en medio de una definición vibrante que mantuvo en vilo a los miles de asistentes.

Más allá del resultado, el balance fue ampliamente positivo para el país. Perú no solo demostró su capacidad para albergar, por segundo año consecutivo, el evento hípico más importante de Sudamérica, sino que elevó el estándar al innovar con una pista de césped, alineándose con las grandes competencias internacionales.

El evento, desarrollado en el marco de los 80 años del Jockey Club del Perú, congregó a más de 20 mil espectadores y destacó por su alto nivel de organización, consolidando a Lima como una plaza clave dentro del circuito hípico regional.

Autoridades y representantes del sector coincidieron en resaltar el impacto del Latinoamericano no solo en lo deportivo, sino también en la proyección internacional del país.

“Ser sede nuevamente y seguir innovando como lo hemos hecho este año refleja el crecimiento de nuestra hípica y el compromiso por estar a la altura de los grandes escenarios”, señaló Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.

Así, el Gran Premio Latinoamericano 2026 quedará en la memoria como una edición histórica: una jornada donde Perú reafirmó su liderazgo como anfitrión, apostó por la innovación y fue protagonista de una rivalidad deportiva que le sumó emoción y narrativa a la competencia.