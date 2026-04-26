Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Perú volvió a posicionarse en lo más alto de la hípica sudamericana, no solo por la emoción en la pista, sino por su impecable rol como anfitrión. Por segundo año consecutivo, el país fue sede del Gran Premio Latinoamericano (GI) – Copa Jockey Plaza 2026, marcando un hito adicional: por primera vez en la historia del certamen, la carrera se disputó sobre césped.

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