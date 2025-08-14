Este jueves se perfila como un día clave para la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con más de una oportunidad de lograr podios. Conoce quiénes compiten y a qué hora.
El Team Perú, compuesto en total por 115 deportistas, acumula ocho medallas hasta el moneto en los Juegos Panamericanos Junior: seis de bronce, una de plata y una de oro. Renzo Fukuda ganó la primera presea dorara para Perú en el ceramen. Valentina Porcella ganó una presea de plata en tiro, mientras que Driulys Rivas (Judo), Lukas Eichhorn (Esgrima), Yasmín Silva (Natación), Adriano Viale (Bádminton) y Diego Balbi (Natación) se pintaron de bronce.
Medallero del Team Perú
Oro
- Renzo Fukuda (Florete)
Plata
- Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino)
Bronce
- Driulys Rivas – Judo (-52 kg)
- Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual)
- Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa)
- Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa)
- María Karina Galindo (Esgrima - Florete)
- Adriano Viale (Bádminton)
Peruanos en competencia hoy - Programación jueves 14 de agosto
Ciclismo
Carrera de scratch 1
- 9:20 Sergio Farfán
Tenis
Cuartos de final
- 10:00 Nicolás Baena vs Emilio Camacho (Ecuador)
Octavos de final
- Francesca Maguiña vs Sol Arraya (Argentina)
Dobles femenino - semifinal
- Francesca Maguiña / Yleymi Muelle vs Larraya/Vásquez (Argentina)
Squash
Dobles mixto - semifinal
- 10:00 Luciana Castillo / Amaro Castillo vs Gatti/Casarino (Paraguay)
Natación
Final 1500m libre
- 4:45 PM Adrián Ywanaga
