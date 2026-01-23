El FC Copenhague tiene al lateral danés-peruano Oliver Sonne entre sus prioridades para reforzar su defensa en lo que resta de la temporada, según publicó el periodista Daniel Nøjsen Fallah en X.

El comunicador especializado en fútbol danés señaló que el conjunto capitalino ha estado en conversaciones con el Burnley de Inglaterra para fichar al jugador, que podría llegar a Dinamarca en calidad de préstamo.

FC København har danske Oliver Sonne højt på ønskelisten og har været i dialog med Burnley om at hente backen på en lejeaftale. Men der er en konkret udfordring. Mere her. Med @kristianporse. #fcklive https://t.co/nhnOkxbNBv — Daniel Nøjsen Fallah (@danielnojsen) January 22, 2026

El lateral derecho danés-peruano de 25 años actualmente pertenece al Burnley FC. Fue formado en el fútbol danés e inició su carrera profesional en HB Køge alcanzando su consolidación en Silkeborg IF, donde disputó varias temporadas en la Superliga de Dinamarca. Con el club danés logró la Copa de Dinamarca 2023-2024, rendimiento que le permitió dar el salto al fútbol inglés.

En enero de 2025 fue fichado por el Burnley con un contrato de largo plazo. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés ha sido progresiva y marcada por la competencia interna, lo que le ha limitado los minutos en liga.