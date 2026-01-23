Oliver Sonne entre las posibilidades del FC Copenhague . (Agencias)
Oliver Sonne entre las posibilidades del FC Copenhague . (Agencias)
Redacción EC
Redacción EC

El FC Copenhague tiene al lateral danés-peruano entre sus prioridades para reforzar su defensa en lo que resta de la temporada, según publicó el periodista Daniel Nøjsen Fallah en X.

El comunicador especializado en fútbol danés señaló que el conjunto capitalino ha estado en conversaciones con el Burnley de Inglaterra para fichar al jugador, que podría llegar a Dinamarca en calidad de préstamo.

El lateral derecho danés-peruano de 25 años actualmente pertenece al Burnley FC. Fue formado en el fútbol danés e inició su carrera profesional en HB Køge alcanzando su consolidación en Silkeborg IF, donde disputó varias temporadas en la Superliga de Dinamarca. Con el club danés logró la Copa de Dinamarca 2023-2024, rendimiento que le permitió dar el salto al fútbol inglés.

En enero de 2025 fue fichado por el Burnley con un contrato de largo plazo. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés ha sido progresiva y marcada por la competencia interna, lo que le ha limitado los minutos en liga.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC