Por Kenyi Peña Andrade

El futuro inmediato de Kenji Cabrera estará enfocado en su recuperación. El Vancouver Whitecaps FC informó que el mediocampista peruano fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.