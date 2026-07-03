El futuro inmediato de Kenji Cabrera estará enfocado en su recuperación. El Vancouver Whitecaps FC informó que el mediocampista peruano fue sometido con éxito a una intervención quirúrgica tras sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

A través de un comunicado oficial, el director deportivo del conjunto canadiense, Axel Schuster, expresó su satisfacción por el resultado de la operación y aseguró que el futbolista iniciará de inmediato su proceso de rehabilitación junto al equipo médico y de rendimiento del club. Además, indicó que el tiempo estimado para su regreso a la actividad oscila entre cuatro y seis meses, siempre sujeto a la evolución de la recuperación.

Antes de la lesión, Cabrera había logrado consolidarse como una pieza de recambio importante en el Whitecaps durante la presente campaña. En lo que va de la temporada disputó 13 encuentros, cinco de ellos desde el inicio, registrando un gol y tres asistencias. Desde su llegada al club, a mediados de 2025, suma 26 presentaciones oficiales, con un balance de tres anotaciones y tres pases de gol.

El buen momento que atravesaba también le permitió mantenerse en el radar de la Selección Peruana. En lo que va de 2026 recibió tres convocatorias con el combinado absoluto, siendo la más reciente para los amistosos internacionales disputados durante el mes de junio. Ahora, el volante iniciará una nueva etapa con el objetivo de volver en plenitud a la competencia.

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