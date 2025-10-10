Charles Oliveira y Mateusz Gamrot se enfrentarán por peso ligero en la UFC Río 2025, este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena de Brasil. Oliveira, que en su última pelea cayó ante Ilia Topuria, buscará lavarse la cara ante Gamrot y volver al triunfo en su categoría.
Por otro lado, Mateusz Gamrot, conocido por su explosivo wrestling y resistencia, llega como reemplazo de Rafel Fiziev, quien se lesionó previo a la pelea ante Oliveira. Una victoria ante un nombre del calibre de Oliveira podría catapultarlo directamente a la conversación por el cinturón.
¿A qué hora pelean Oliveira vs. Gamrot en UFC Río?
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, está programada para este sábado 11 de octubre del 2025. Y el horario oficial de la pelea es a las 9:00 p.m. en Perú y 11:00 p.m. en Brasil. Esta hora está sujeta a cambios, debido a cómo se vaya desarrollando el evento.
Hora de UFC Río, este sábado 11 de octubre
La hora oficial de UFC Río 2025 EN VIVO, comenzará a las 6:00 p.m. de Perú desde el Jeunesse Arena, este sábado 11 de octubre del 2025.
Horario de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Perú
En Perú, el horario de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, es a las 9:00 p.m. La pelea es por la categoría de peso ligero y se llevará a cabo este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Dónde ver Oliveira vs. Gamrot UFC Río
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río será transmitida en Perú y Sudamérica por ESPN Knockout dentro del plan premium de Disney+
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en México
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en México por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Horario de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Estados Unidos
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Nevada, Estados Unidos por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
¿Cuándo pelea Oliveira vs. Gamrot UFC Río?
La fecha oficial de la pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río es este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Argentina
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 11:00 p.m. en Argentina por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Horario de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Chile
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 11:00 p.m. en Chile por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en España
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 4:00 a.m. en España por la categoría de peso ligero este domingo 12 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Colombia
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 9:00 p.m. en Colombia por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Ecuador
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 9:00 p.m. en Ecuador por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Panamá
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Panamá por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Guatemala
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Guatemala por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Puerto Rico
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Puerto Rico por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Honduras
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Honduras por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Hora de Oliveira vs. Gamrot UFC Río en Costa Rica
La pelea de Oliveira vs. Gamrot en UFC Río, iniciará a las 8:00 p.m. en Costa Rica por la categoría de peso ligero este sábado 11 de octubre del 2025 en el Jeunesse Arena.
Cartelera de UFC Río, Oliveira vs. Gamrot
- Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot: peso ligero.
- Deiveson Figueiredo vs Monte Jackson: peso gallo.
- Vicente Luque vs Joel Álvarez: peso welter.
- Jhonata Diniz vs Mario Pinto: peso pesado.
- Ricardo Ramos vs Kaan Ofli: peso pluma.
- Lucas Almeida vs Michael Aswell: peso pluma.
- Jafel Filho vs Clayton Carpenter: peso mosca.
- Vitor Petrino vs Thomas Petersen: peso pesado
- Bia Mesquita vs Irina Alekseeva: peso Gallo.
- Lucas Rocha vs Stewart Nicoll: peso mosca.
- Valter Walker vs Mohammed Usman: peso pesado.
- Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz: peso paja.
- Luan Lacerda vs Saimon Oliveira: peso gallo.