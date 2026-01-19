La industria automotriz premium avanza hacia un futuro más eficiente y sostenible. En este contexto, Audi introduce en Perú el renovado Audi Q5, un SUV que combina tecnología, diseño y responsabilidad ambiental. Esta nueva versión se basa en la Plataforma Premium de Combustión (PPC), que permite a la marca de los cuatro aros desarrollar modelos de gran volumen manteniendo altos estándares técnicos y de calidad.

La gama incluye dos variantes: Audi Q5 SUV y Audi Q5 Sportback, ambas diseñadas para ofrecer una experiencia premium con mayor digitalización, confort y aerodinámica optimizada. Además, este SUV es el segundo modelo de la nueva generación con propulsores de combustión de alta eficiencia, marcando un nuevo paso en la renovación de la cartera de Audi.

¿Por qué Audi ingresó a la F1?

Audi decidió ingresar a la Fórmula 1 porque el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026 encaja con su visión de futuro. Los motores tendrán un mayor componente eléctrico y utilizarán combustibles sostenibles, dos pilares clave en la estrategia de la marca alemana, que busca desarrollar tecnología aplicable también a sus autos de calle.

Además, la F1 representa una plataforma global ideal para fortalecer su imagen y competitividad. Con un mayor control de costos y la posibilidad de ingresar como equipo de fábrica junto a Sauber, Audi considera que este es el momento adecuado para apostar por la máxima categoría del automovilismo y posicionarse como protagonista en una nueva era del deporte.

De acuerdo con datos de la Asociación Automotriz del Perú, hasta septiembre de 2025 las SUV representan más del 80 % de las ventas en el segmento premium, lo que evidencia una clara evolución en las preferencias de los consumidores.

La nueva generación del Audi Q5 destaca por un diseño más deportivo, con un frontal robusto, una parte trasera estilizada y aerodinámica optimizada. Ofrece once colores para la carrocería, incluido el nuevo Gris Tambora y otros tonos metalizados como Blanco Glaciar o Azul Navarra, además de opciones de personalización mediante Audi exclusive. El Q5 Sportback añade una línea de techo inclinada para un perfil más dinámico. Ambos modelos mejoran la aeroacústica con soluciones como bajos carenados y cortinas de aire para reducir la turbulencia.

Además, el nuevo Audi Q5 ofrece un habitáculo orientado al usuario, con diseño claro y materiales de alta calidad que transmiten amplitud y confort. Incorpora el innovador “Digital Stage”, compuesto por pantallas OLED curvas, incluyendo el Audi virtual cockpit y el sistema táctil MMI touch, además de una pantalla opcional para el pasajero con modo de privacidad. El asistente de voz con IA permite controlar múltiples funciones de manera intuitiva.

Producción sostenible en México

La nueva familia Audi Q5 se fabrica en la planta de San José Chiapa, México, clave por su cercanía al mercado norteamericano y futura sede de las versiones híbridas enchufables.

Este complejo continúa la estrategia 360factory, orientada a la sostenibilidad, y está en la fase final para lograr una producción neutra en emisiones de CO₂. Además, es considerada la primera planta automotriz del mundo certificada por la Alliance for Water Stewardship (AWS) por su gestión eficiente del agua, que incluye sistemas de ósmosis inversa y recolección de lluvia. Con estas medidas, ahorra 150,000 m³ de agua al año y recicla más del 90 % de sus residuos.

Disponibilidad y precios

El nuevo Audi Q5 Progressive TFSI 146 kW S tronic tiene un precio de lista desde $65,990 o S/237,564, mientras que el Audi Q5 Sportback TFSI 146 kW S tronic está disponible desde $70,990 o S/255,564.

Los interesados pueden conocer más sobre ambas versiones del nuevo Audi Q5 y coordinar una experiencia personalizada acercándose a los concesionarios autorizados de la marca en el país: Audi Zentrum Derby y Audi Zentrum Lima, así como Audi Arequipa y Audi Mannucci en Trujillo o visitando la página web www.audi.com.pe.