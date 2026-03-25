El mercado de vehículos de lujo en el Perú arrancó el 2026 con resultados positivos. Según el informe más reciente de la Asociación Automotriz del Perú, entre enero y febrero se comercializaron 814 vehículos livianos de lujo, cifra que representa un crecimiento de 28,4% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 634 unidades.

Este desempeño refleja el dinamismo del segmento premium dentro de la industria automotriz nacional, impulsado por una mayor disponibilidad de modelos, mejores condiciones de financiamiento y una demanda sostenida por SUV de alta gama.

De hecho, los SUV dominan claramente el mercado de lujo, con 683 unidades vendidas en los dos primeros meses del año, lo que equivale a 83,9% del total del segmento. Muy por detrás aparecen los sedanes con 72 unidades y los hatchback con 43 unidades.

BMW es la marca líder del segmento de lujo en Perú. En lo que va de 2023 matriculó 428 unidades y es dueño del 26,3% del mercado peruano. Entre enero y mayo creció un +34,6% en comparación al mismo periodo de tiempo en 2022. / BMW

BMW lidera el ránking premium

En cuanto al desempeño por marcas, BMW se mantiene como el referente del mercado premium en el Perú. La firma alemana registró 260 unidades vendidas en el acumulado de enero y febrero, lo que representa una participación de 31,9% del total del segmento de lujo.

El Mercedes-Benz Clase G 100% eléctrico entrega una potencia máxima de 587 CV y 1.164 nm, impulsado por cuatro motores eléctricos independientes y que acelera de 0 a 100 km/h en 4,7 segundos. (Foto: Mercedes-Benz)

En el segundo lugar aparece Mercedes-Benz, con 178 unidades y una participación de 21,9%, mientras que Audi ocupa el tercer puesto con 101 unidades, equivalente a 12,4% del mercado premium.

El Audi Q3 se ofrece con un motor de 1,5 turbo con 150 hp y otro de 2 litros turbo con 204 hp. (Foto: Audi) / Audi

El ránking de las diez marcas de lujo más vendidas en el Perú lo completan Volvo con 90 unidades, Lexus con 85, Porsche con 41, Mini con 37 y Land Rover con 18 unidades. También aparecen Lamborghini y Cadillac, con una unidad cada una dentro del periodo analizado.

Crecimiento impulsado por SUV y mayor demanda

El crecimiento del mercado premium en el país responde a varios factores. Entre ellos destacan la mayor oferta de modelos electrificados y SUV de lujo, así como el interés de los consumidores por vehículos con mayor tecnología, seguridad y confort.

Además, el buen inicio del mercado automotor en general durante el 2026 también favorece a este segmento. La recuperación del poder adquisitivo de los consumidores, el acceso al financiamiento y un tipo de cambio relativamente estable han contribuido a sostener la demanda por vehículos nuevos.

Si esta tendencia se mantiene durante el resto del año, el segmento premium podría cerrar el 2026 con uno de los mejores resultados de los últimos años en el mercado peruano.