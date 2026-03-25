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BMW se despunta como líder del segmento Premium en Perú: cuánto crecieron las marcas de lujo en mayo
BMW se despunta como líder del segmento Premium en Perú: cuánto crecieron las marcas de lujo en mayo
/ BMW
Por Redacción EC

El mercado de vehículos de lujo en el Perú arrancó el 2026 con resultados positivos. Según el informe más reciente de la Asociación Automotriz del Perú, entre enero y febrero se comercializaron 814 vehículos livianos de lujo, cifra que representa un crecimiento de 28,4% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 634 unidades.

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