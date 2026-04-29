Audi empieza a despedirse de dos nombres conocidos dentro de su gama global. La marca alemana confirmó que el Audi A1 y el Audi Q2 dejarán de producirse como parte de una profunda reorganización de su red industrial, una decisión que refleja el nuevo rumbo de la firma hacia segmentos más rentables y una ofensiva eléctrica cada vez más marcada.

El caso del A1 resulta especialmente simbólico. Lanzado en 2010, fue durante años la puerta de entrada a la marca de los cuatro aros. Compacto, urbano y con fuerte enfoque europeo, el hatchback logró captar a conductores jóvenes que buscaban ingresar al universo premium en un formato más accesible. Sin embargo, su ciclo llegará a su fin cuando concluya la producción en la planta de Martorell, España.

Algo similar ocurrirá con el Q2, el SUV compacto que Audi lanzó en 2016 como respuesta al auge de los crossovers urbanos. Con diseño diferenciado y enfoque juvenil, el modelo se convirtió en una alternativa atractiva dentro del segmento premium pequeño. Ahora, su producción en Ingolstadt también será descontinuada.

La salida de ambos modelos no responde únicamente a la edad comercial de los productos. También revela una estrategia clara: Audi concentrará recursos en vehículos de mayor margen, especialmente SUV medianos y eléctricos, segmentos donde la demanda global continúa creciendo.

Audi refuerza su red de producción: producción integrada y nuevo modelo totalmente eléctrico en Ingolstadt. (Foto: Audi) / Audi

En paralelo, la marca anunció que la planta de Ingolstadt asumirá nuevas funciones estratégicas. Allí se fabricará un nuevo modelo totalmente eléctrico desde la segunda mitad de 2026, además de sumar parte de la producción del próximo Audi Q3, uno de los pilares comerciales de la marca.

El nuevo esquema productivo contempla una integración entre Alemania y Hungría. Parte de la fabricación del Q3 se realizará en Győr y luego las unidades continuarán su proceso final en Ingolstadt, una fórmula que busca mejorar eficiencia sin perder capacidad industrial.

Para Audi, el mensaje es contundente: menos protagonismo para los compactos tradicionales y más enfoque en electrificación, SUV y operaciones flexibles. No se trata solo de eliminar modelos, sino de redefinir qué tipo de autos quiere vender la marca en los próximos años.

La despedida del A1 y Q2 también marca el cierre de una etapa donde las marcas premium apostaban por productos pequeños para captar nuevos clientes. Hoy, con mayores exigencias regulatorias, electrificación costosa y consumidores volcados a SUV, ese espacio pierde peso.

Queda por ver si en el futuro Audi volverá a ofrecer un modelo de entrada compacto eléctrico. Por ahora, la prioridad está en otra parte: rentabilidad, tecnología y una gama alineada con la nueva movilidad.