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El Audi Q2 llega al final de su producción, tras 10 años en el mercado mundial. (Foto: Audi)
El Audi Q2 llega al final de su producción, tras 10 años en el mercado mundial. (Foto: Audi)
/ Audi
Por Redacción EC

Audi empieza a despedirse de dos nombres conocidos dentro de su gama global. La marca alemana confirmó que el Audi A1 y el Audi Q2 dejarán de producirse como parte de una profunda reorganización de su red industrial, una decisión que refleja el nuevo rumbo de la firma hacia segmentos más rentables y una ofensiva eléctrica cada vez más marcada.

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