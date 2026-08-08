Después de cuatro años construyendo una comunidad alrededor del entrenamiento y del deporte como estilo de vida, BROX abrirá oficialmente las puertas de su segunda sede en el Centro Empresarial de San Isidro, marcando una nueva etapa para una de las marcas de fitness boutique con mayor crecimiento en el país.

La inauguración se realizará mediante un opening exclusivo donde cerca de 200 invitados vivirán la experiencia BROX antes de la apertura oficial al público. Empresarios, profesionales, atletas, creadores de contenido, marcas aliadas y medios de comunicación participarán del primer entrenamiento realizado en la nueva sede.

Durante la mañana se desarrollarán sesiones inaugurales de los formatos GRIT y CONDITIONING, acompañadas de una experiencia social diseñada para extender la experiencia más allá del entrenamiento. Al finalizar cada sesión, los invitados pasarán a VANTAGE, la terraza social de BROX, donde disfrutarán del catering especialmente diseñado para la ocasión, espresso & smoothie bar, mocktail bar, música en vivo y activaciones junto a las marcas partners que acompañan el lanzamiento.

La promesa. Máximo retorno de fitness por unidad de tiempo invertido.

BROX nació con una idea simple: optimizar la condición física de sus clientes de la forma más eficiente posible. BROX desde el inicio fue diseñado para emprendedores, profesionales, padres y madres de familia; personas que valoran su tiempo, tienen un alto estándar de bienestar y están dedicadas a construir más en la vida, pero nunca a expensas de su cuerpo.

BROX considera el cuerpo como el activo más importante de una persona. Desde ahí, cada ser humano construye la vida que busca y experimenta absolutamente todo aquello que anhela construir.

BROX nace para responder a una realidad de sus clientes: el tiempo es un recurso escaso. Por eso desarrolló un sistema de entrenamiento diseñado para obtener el máximo retorno de fitness por unidad de tiempo invertido, desarrollando las capacidades que el cuerpo necesita para lograr más y disfrutar más. Todo ocurre en sesiones estructuradas de 50 minutos que combinan carga para los músculos e intensidad para el corazón y los pulmones.

El resultado: una persona más capaz. Y una persona más capaz no solo tiene más fuerza, mejor físico, más energía o se ve mejor. Una persona más capaz tiene más opciones. La capacidad amplía el rango de experiencias disponibles. Y pocas inversiones ofrecen un retorno tan grande como ese.

“Iterado durante años. Basado en ciencia y diseñado con una sola obsesión: conseguir el máximo retorno de fitness por unidad de tiempo invertido. Un entrenamiento que responde a un sistema construido sobre ocho pilares, experiencia de primera mano y miles de horas haciéndolo y midiéndolo. Intensidad para tu corazón y pulmones, carga para tus músculos. Cuerpo completo. Bajo impacto. Más de 700 kcal por sesión.”

— Manuel Odría, cofundador de BROX.

Una comunidad antes que un gimnasio

Uno de los pilares que distingue a BROX es la comunidad que se construye alrededor del entrenamiento. La intensidad, el esfuerzo y las ambiciones de las personas que entrenan en BROX funcionan como un filtro cultural que conecta a las personas, y BROX crea las condiciones para unirlas y hacer que la comunidad suceda.

Eventos deportivos, competencias, experiencias sociales y espacios diseñados para permanecer después de cada sesión forman parte de un ecosistema donde el entrenamiento deja de ser una actividad aislada para convertirse en un punto de encuentro entre personas con una forma similar de entender el deporte, la salud y la vida.

El inicio de una nueva etapa

Con esta nueva sede, BROX continúa desarrollando un modelo que integra entrenamiento y deporte en una sola experiencia, consolidando una visión que trasciende el gimnasio y proyectando una expansión sostenida durante los próximos años.

San Isidro, un espacio diseñado para 500 socios, es el primer capítulo de esa historia.

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