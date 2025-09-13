La selección peruana de tenis hizo historia este sábado 13 de septiembre de 2025 en Lima al conseguir la clasificación a los Qualifiers de la Copa Davis 2026. En el Lawn Tennis de la Exposición, Ignacio Buse fue el gran protagonista al vencer al portugués Nuno Borges por 3-6, 6-3 y 6-2, resultado que le dio a Perú el punto definitivo para cerrar la serie.

Perú histórico... ¡A LOS QUALIFIERS 2026! 🇵🇪✈️



En Lima, Nacho Buse venció a Nuno Borges por 3-6, 6-3 y 6-2 y cerró la serie ante Portugal.



¡Triunfazo histórico por 3-1! 👏#CopaDavis pic.twitter.com/rLCR2IoX6l — Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

El joven tenista peruano, que asumió la responsabilidad en un duelo clave, mostró temple y carácter luego de un inicio adverso. Tras ceder el primer set, Buse ajustó su estrategia, dominó con autoridad los siguientes parciales y terminó desatando la algarabía del público que llenó las tribunas en Lima.

Con este triunfo, Perú superó a Portugal por un marcador global de 3-1, confirmando su regreso al grupo de países que disputarán los Qualifiers en 2026. La entrega del equipo nacional, junto al apoyo incondicional de los hinchas, resultaron determinantes para conseguir este paso histórico.

El resultado marca un antes y un después para el tenis peruano, que sigue consolidando a una nueva generación de jugadores en la escena internacional. La victoria de Buse, ante un rival con experiencia en el circuito ATP, refleja el crecimiento del deporte en el país y la ilusión de ver a Perú pelear por llegar a la elite de la Copa Davis.