Parece que la suerte no acompaña a Lewis Hamilton. El piloto británico se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Países Bajos tras sufrir un accidente cuando se disponía a tomar una curva. Su auto chocó y quedó a un lado de la pista.
Todo sucedió rápido. A bordo de su Ferrari, Hamilton parecía no tener problemas durante el recorrido, pero luego perdió el control en la curva 3 del circuito de Zandvoort. El golpe fue fuerte, pero el piloto salió ileso del accidente.
Esta mala racha se suma a las dificultades que ha enfrentado en la temporada 2025, incluyendo la frustración expresada tras el Gran Premio de Hungría donde se calificó de “inútil” y sugirió que Ferrari debía buscar otro piloto.
A pesar de estas declaraciones, su equipo consideró que se trataba de un momento de frustración autoexigente, más que de un descontento profundo.