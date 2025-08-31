Lewis Hamilton tuvo un accidente durante una curva en el GP de Países Bajos.
Lewis Hamilton tuvo un accidente durante una curva en el GP de Países Bajos.
Redacción EC
Redacción EC

Parece que la suerte no acompaña a Lewis Hamilton. El piloto británico se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Países Bajos tras sufrir un accidente cuando se disponía a tomar una curva. Su auto chocó y quedó a un lado de la pista.

Todo sucedió rápido. A bordo de su Ferrari, Hamilton parecía no tener problemas durante el recorrido, pero luego perdió el control en la curva 3 del circuito de Zandvoort. El golpe fue fuerte, pero el piloto salió ileso del accidente.

Esta mala racha se suma a las dificultades que ha enfrentado en la temporada 2025, incluyendo la frustración expresada tras el Gran Premio de Hungría donde se calificó de “inútil” y sugirió que Ferrari debía buscar otro piloto.

A pesar de estas declaraciones, su equipo consideró que se trataba de un momento de frustración autoexigente, más que de un descontento profundo.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC