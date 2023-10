Fue una verdadera fiesta la semana que se vivió en La Romana, República Dominicana, durante la 42da edición del Casa de Campo Open. Más de 160 jugadores de distintos países participaron del evento insignia del resort de lujo del Caribe quienes disfrutaron del marco único que otorgan las tres joyas de Pete Dye: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Una vez más la historia y tradición de un campeonato único a orillas del Mar Caribe pusieron en lo más alto del golf de la región a Casa de Campo Resort & Villas.

”El Casa de Campo Open sigue superándose en cada edición. Es un orgullo ver a los jugadores participar de este evento que une la pasión por el golf con la competencia de élite. Esperamos con ansias la edición 43 del Casa de Campo Open y extendemos la invitación a muchos más jugadores para que se unan a esta emocionante tradición. Casa de Campo los espera con los brazos abiertos”,e señaló Manuel Relancio, Head Pro de Casa de Campo Resort & Villas.

El estadounidense Milko Brito brilló como el mejor jugador individual en la categoría Gross, mientras que Puerto Rico se coronó una vez más en la Copa de Países. En tanto, los ganadores en las restantes categorías fueron: José Ferry (Venezuela | Neto Caballero) con 125 puntos; Marcia de Goede (Curacao | Ladies Gross) con 88 puntos y Gloria Consuelo Cepeda Arevalo (Colombia | Ladies Net) con 118 puntos.

“El certamen culminó con el clásico ´Torneo de Caddies’, donde los jugadores amateurs se asociaron con sus caddies en el campo de Dientes de Perro para pasar un grato momento y también disfrutar un poco de competencia. Esto demostró que el golf es más que un deporte; es una experiencia compartida”, agregó Relancio.

El formato del Casa de Campo Open es particular ya que el torneo se disputa bajo la modalidad Stableford Modificado, a 54 hoyos, y cada jugador disputa una ronda en cada campo: Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links. Los premios son otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.

Los próximos tres grandes eventos en el siempre exigente calendario de torneos de Casa de Campo son: el “Links Invitational” del 12 al 17 de octubre; el “5to Torneo Anual de Parejas” del 18 al 22 de octubre; y el “18vo Campeonato Anual Casa de Campo Twosome” del 27 de noviembre al 3 de diciembre.

VIDEO RELACIONADO

Boca Juniors vs. River Plate juegan este domingo 1 de octubre en La Bombonera.