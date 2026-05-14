Por Jean Pierre Maraví Coppa

Con 144 golfistas en acción, ayer inició el Diners Club Perú Open en Los Inkas Golf Club. La tercera fecha del PGA Tour Américas ya se disputa en uno de los mejores campos de la región.

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