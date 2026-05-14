Con 144 golfistas en acción, ayer inició el Diners Club Perú Open en Los Inkas Golf Club. La tercera fecha del PGA Tour Américas ya se disputa en uno de los mejores campos de la región.

Ayer se disputó la primera ronda con el recorrido de 18 hoyos y dos golfistas estadounidense lideran el ‘leaderboard’. Conner Godsey y David Pastore igualan con 63 goles (score -9), y lo siguen el también norteamericano Walker Lee (-8).

Diners Club Perú Open

Conner Godsey. (Foto: PGA Tour)

El score de -9 es el récord de 18 hoyos en Los Inkas Golf Club, que han logrado ocho golfistas desde el 2012 que se juega el torneo como parte del PGA Tour en la región. Godsey es el único en la lista que lo ha logrado dos veces.

“Me gusta jugar golf así, donde puedo ver claramente lo que estoy intentando hacer y controlar la bola hacia ambos lados”, aseguró Godsey.

David Pastore. (Foto: PGA Tour)

Un clima frío acompañó a la primera jornada en el campo de Los Inkas Golf Club, pero muchos aficionados llegaron para seguir a los profesionales, sobre todo a los peruanos.

Por el momento, el nacional mejor ubicado es Jaime Yzaga con un score de +1. Lo siguen Andrés Cáceres, Patricio Freundt-Thurne, Tiago Ledgard y Mauricio Melendez. Ellos vuelven a competir hoy, desde las 8:45 a.m., en busca de mejorar sus scores y así poder pasar el corte al fin del día.

El Diners Club Perú Open es la tercera fecha del circuito PGA Tour Américas y da puntos para la clasificación al Korn Ferry Tour, a donde avanzan los diez primeros de la clasificación. Hoy continúa la actividad hacia el corte para el fin de jornada.

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