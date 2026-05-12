Por Jean Pierre Maraví Coppa

El Diners Club Perú Open, el torneo más importante de golf que se realiza en el Perú, se disputa desde este jueves en Los Inkas Golf Club con la presencia de cinco peruanos.

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