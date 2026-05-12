El Diners Club Perú Open, el torneo más importante de golf que se realiza en el Perú, se disputa desde este jueves en Los Inkas Golf Club con la presencia de cinco peruanos.

Jaime Yzaga, Mauricio Meléndez, Andrés Cáceres, Patricio Freundt-Thurne y Tiago Ledgard tendrán la oportunidad de medirse ante figuras internacionales en uno de los mejores campos de golf de la región.

Mientras, Patricio Freundt-Thurne suma dos presencias, Mauricio Meléndez tres y Tiago Ledgard solo una, la del año pasado.

Lamentablemente, ningún peruano pudo ingresar vía la clasificación internacional. Vasco Gutiérrez (-2) y Sebastián Cerda (-1) fueron los más cercanos a lograrlo.

De los peruanos, Yzaga ya disputó el Diners Club Perú Open por tres ocasiones, mientras que Andrés Cáceres suma cinco presencias, como los más experimentados.

El Diners Club Perú Open es la segunda fecha de la gira del PGA Tour Américas, y se realiza en el campo de Los Inkas Golf Club.

El torneo se realiza en Lima desde el 2012 y reúne a más de 150 golfistas que buscan subir al Korn Ferry Tour, el segundo circuito del PGA.

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